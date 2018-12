Calciomercato, Rabiot andrà al Barcellona: accordo con i blaugrana

Il futuro di Adrien Rabiot sarà a tinte blaugrana: intesa con il Barcellona dopo la rottura col PSG con cui non rinnoverà il contratto in scadenza.

Sembra iniziare a schiarirsi la nebulosa vicenda di mercato riguardante Adrien Rabiot, fresco di ennesimo rifiuto dell'ennesima proposta di rinnovo del PSG che non consentirà più di scendere in campo finché rimarrà in quel di Parigi.

Rottura totale che potrebbe portare ad un addio anticipato, già a gennaio: tra le società che più di altre hanno espresso il proprio interesse figura il Barcellona con cui, secondo 'Le Parisien', Rabiot avrebbe già raggiunto un accordo.

Il centrocampista francese a tutta l'intenzione di chiudere al più presto il suo rapporto con i parigini: in questo caso il Barcellona dovrebbe pagare un indennizzo al PSG che, in caso di permanenza fino a giugno, perderebbe il giocatore a parametro zero.

Decisivo per il buon fine della trattativa, il forte pressing del segretario tecnico blaugrana Eric Abidal, da mesi a stretto contatto con l'entourage del classe 1995.

Brutta notizia per la Juventus, altra pretendente di livello: i bianconeri dovranno, a questo punto, fiondarsi su ben altri obiettivi per rinforzare la propria mediana.