Calciomercato Manchester City, Joao Felix in arrivo: sarà pagata la clausola di 120 milioni

Sfuma la Juventus, Joao Felix è a un passo dal Manchester City: verrà pagata la clausola di 120 milioni, stipendio da 4,5 all'anno per il classe '99.

Joao Felix potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del . Ad annunciare la notizia è 'AS' che, riportando le voci provenienti dal , colloca il talento del molto vicino a un passaggio ai Citizens.

I campioni d' avrebbero infatti presentato un'offerta da 120 milioni per il giocatore, ovvero quanto necessario per il soddisfare la clausola rescissoria inserita dai lusitani nell'ultimo contratto.

Un'offerta che supera così quella di 80 milioni inoltrata al Benfica dal nei giorni scorsi, sbaragliando di fatto la concorrenza formata anche da , , e .

Stando sempre ad 'AS', il Manchester City starebbe ora studiando i dettagli relativi all'offerta da presentare al giocatore, al quale gli inglesi vorrebbero far firmare un contratto per i prossimi quattro o cinque anni da quattro milioni e mezzo a stagione.

Fresco campione di Portogallo con il Benfica, il talento classe 1999 in questa stagione ha collezionato 20 goal e 11 assist in 43 partite. Numeri da fuoriclasse che gli hanno permesso di attirare le attenzioni delle big d'Europa.