Ceesay lascia Lecce: l'attaccante va ufficialmente in Arabia Saudita

Finisce dopo una sola stagione l'avventura del gambiano in Salento: ai giallorossi circa 3 milioni di dollari.

Anche Assan Ceesay giocherà in Arabia Saudita. L'attaccante passerà dal Lecce al Damak FC, lasciando il Salento dopo una sola stagione e volando in Saudi Pro League.

Per il gambiano i sauditi pagheranno poco meno di tre milioni di euro, facendo firmare al calciatore un contratto biennale, con opzione per la terza stagione, da 1.8 milioni di euro all'anno. Ingaggio triplicato per lui, che in Italia guadagnava 600mila euro.

Ceesay col Lecce ha disputato 35 partite tra campionato e Coppa Italia realizzando 6 reti per un totale di 1879 minuti giocati e andando a segno ogni 313 minuti. Delle 34 gare disputate in campionato, 20 le ha giocate partendo dal primo minuto mentre nelle restanti 14 è subentrato dalla panchina.

Con il suo addio, la formazione giallorossa libererà anche uno slot da extracomunitario, fino a oggi occupato dalla punta nativa nel Gambia.