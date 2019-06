Calciomercato Juventus, tutto su Pogba: i bianconeri fanno sul serio

La Juventus sta parlando con Mino Raiola e con lo United del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba: Madama lo rivuole dopo tre anni.

Abituato a trasferirsi da Manchester a , come aveva già fatto nell'estate del 2012, Paul Pogba potrebbe farlo una seconda volta: la fa davvero sul serio per il campione del Mondo e sta provando a riportarlo in dopo tre anni.

Secondo 'Sky Sport', negli scorsi giorni il ds bianconero Fabio Paratici ha contattato in maniera informale il per un possibile ritorno in bianconero di Pogba. Dimostrando dunque di voler andare fino in fondo, come non era riuscita a fare - o non aveva voluto fare - 12 mesi fa.

L'ostacolo risiede naturalmente nella valutazione altissima che il Manchester United fa di Pogba. Il vantaggio, invece, nel gradimento del calciatore, che non ha mai dimenticato gli anni dei successi italiani e vedrebbe di buon occhio l'avvio di una seconda avventura alla Juventus.

Contatti sono in corso anche con Mino Raiola, procuratore di Pogba, per capire l'effettiva fattibilità di un'operazione che avrebbe del clamoroso. Spaccando in due il calciomercato estivo proprio come aveva fatto, a parti invertite, nel 2016.

La missione per Pogba si sovrappone a quella per Sergej Milinkovic-Savic, con il quale nelle scorse settimane ha raggiunto un'intesa di massima. Una delle due mezzali può davvero arrivare a Torino. Un'altra sistemata al centrocampo dopo il colpo Ramsey.