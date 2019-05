Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic torna di moda: nuovi contatti

La Juventus punta nuovamente sul centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic: il grande colpo a centrocampo può essere lui.

Un vecchio pallino, ancora una volta in orbita . Dopo la vittoria della Coppa , arrivata grazie al suo goal nel finale (unito al raddoppio di Correa a pochi secondi dal termine), Sergej Milinkovic-Savic finisce nuovamente nei piensieri di Madama per la prossima sessione di calciomercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo Sky Sport infatti, i contatti presi dalla Juventus con Milinkovic-Savic avrebbero già portato all'intesa di massima con il giocatore della . Il tutto in attesa ovviamente di dialogare con la società di Lotito, per poter dare un nuovo centrocampista a chi sostituirà Allegri.

La Juventus ha accelerato per Milinkovic-Savic e spera di chiudere con la Lazio a cifre inferiori rispetto ai 100 milioni di euro, e più, chiesti da lotito nel 2018. Madama potrebbe inserire diverse contropartite tecniche per far partire il giocatore, ma sa benissimo che il centrocampista lascerà i biancocelesti solo per un'offerta monstre.

Da canto suo Milinkovic-Savic, al termine di Lazio- , era stato chiaro:

"Anche l'anno scorso si parlava tanto di me, che sarei andato via, però sono rimasto. Ancora adesso sento parlare ma io ho firmato un nuovo contratto, ho ancora 4 anni. Vediamo".

Classe 1995, Milinkovic-Savic ha giocato una stagione sotto tono rispetto a quella precedente, arrivando fin qui a cinque goal rispetto ai dodici segnati l'annata prima. Ciò nonostante il contratto firmato con la Lazio fino al 2023 permette a Lotito e alla società capitolina di gestire al meglio il suo futuro.

In passato si era parlato a lungo del , ma negli ultimi mesi, tra il Mondiale deludente e un 2018/2019 con la Lazio non esaltante hanno portato i Red Devils a puntare nuovi obiettivi. L'addio di Pogba potrebbe comunque riportare in auge le sue possibilità inglesi. Non resta che attendere.