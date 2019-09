Calciomercato Juventus, Mandzukic ha rifiutato il trasferimento in Qatar

Mario Mandzukic al momento occupa l'ultimo posto nelle gerarchie offensive della Juve. Ma il croato ha rifiutato anche la cessione in Qatar.

Mario Mandzukic è stato messo sul mercato dalla nell'ultima sessione di calciomercato. Il croato però ha rifiutato molte destinazioni, e in altri casi non è riuscito a trovare l'accordo finale per il suo trasferimento. Anche adesso che il mercato in è chiuso, il suo nome è molto chiacchierato.

Fino al 30 settembre, ad esempio, il mercato in entrata in Qatar sarà ancora aperto. Ci sono state squadre che hanno fatto offerte all'attaccante della Juventus ma, come riportano i media croati, Mandzukic ha rifiutato anche questa destinazione, volendo scegliere il proprio destino soltanto a gennaio.

La squadra più interessata a Mandzukic era l'Al-Gharafa Sports Club, allenata dal serbo Slavisa Jokanovic. Ma niente da fare, almeno per il momento, il croato resterà alla Juventus.

L'ex potrà giocarsi le sue possibilità soltanto in ed in , visto che è stato escluso insieme ad Emre Can dalla lista UEFA per la . Una dura botta per lui, che negli ultimi anni ha molte volte trascinato la Vecchia Signora proprio nella competizione iridata.