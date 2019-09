Calciomercato Juventus, Mandzukic può ancora partire: ipotesi Qatar entro il 30 settembre

Mario Mandzukic è deluso dopo l'esclusione dalla Champions e potrebbe lasciare la Juventus già entro settembre per trasferirsi in Qatar.

Mario Mandzukic al contrario di Emre Can è rimasto in silenzio ma anche l'attaccante croato, così come il compagno, non ha certo preso bene l'esclusione dalla lista Champions della .

In realtà il taglio di Mandzukic, considerata l'abbondanza nel settore offensivo bianconero e le scelte di Sarri in questo inizio di stagione, era ampiamente preventivabile ma il croato ha comunque sperato fino all'ultimo di convincere il tecnico.

Ora che l'esclusione è diventata realtà quindi, secondo 'Tuttosport', Mandzukic potrebbe pensare seriamente di lasciare la Juventus senza aspettare gennaio. La soluzione in questo caso sarebbe il trasferimento in dove il calciomercato è ancora aperto fino al 30 settembre.

In caso contrario, a meno di clamorosi ribaltoni nei prossimi mesi, l'addio alla Juventus è solo rimandato al prossimo inverno quando su Mandzukic potrebbero tornare anche big europee come il . Senza escludere l'ipotesi .

A gennaio d'altronde, se le cose non cambieranno, a lasciare la Juventus sarà anche Emre Can mentre chi dovrebbe restare almeno fino al termine della stagione è Daniele Rugani.

Il difensore sa bene di essere l'ultimo nelle gerarchie e che deve la sua presenza in lista solo al grave infortunio di Chiellini ma, negli ultimi giorni di mercato, Sarri ha comunque preferito trattenere Rugani piuttosto che l'acquisto di uno tra Boateng e Benatia. Un attestato di stima che Rugani ha gradito, eccome.