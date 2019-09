Lista UEFA Juventus: fuori Mandzukic ed Emre Can

La Juventus ha comunicato la lista Uefa Champions League per la fase a gironi: esclusi Mario Mandzukic ed Emre Can.

Mario Mandzukic ed Emre Can non saranno tra i protagonisti della fase a gironi della 2019-2020. La , infatti, ha comunicato la lista che dovrà affrontare la prima parte dell'Europa che conta e, se sul centavanti c'erano ben pochi dubbi, sorprende (ma non troppo) l'esclusione del centrocampista tedesco.

Accostato nelle ultime ore di mercato al , che avrebbe voluto intensificare il fronte, l'ex ha scelto di rimanere alla corte di Maurizio Sarri. Tuttavia, nell'immediato potrà scalare le gerarchie solo nelle competizioni nostrane. Il tutto, pensando ad ampio raggio, provando a mettere in difficoltà l'ex tecnico del .

La Signora, in Europa, farà il suo debutto stagionale mercoledì 18 settembre al Wanda Metropolitano contro l' . Una sfida, quella contro i colchoneros, che nella passata annata a aveva visto protagonisti sia il numero 17 sia il 23. Trascinati da un'incredibile serata di Cristiano Ronaldo, entrambi contribuirono a trovare la rimonta delle rimonte. Amarcord. La realtà, ora, è un'altra. Ed è all'insegna dell'esclusione.

La lista completa consegnata dalla Juventus:

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon