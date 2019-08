Calciomercato Juventus, Emre Can può partire: Matuidi punta i piedi

Con la conferma di Khedira, il primo indiziato a lasciare la Juventus è Matuidi che però non vuole partire: non è da escludere l'addio di Emre Can.

Queste ultime tre settimane di calciomercato saranno decisive per la , chiamata a vendere per sistemare il bilancio che urge al più presto di liquidità. In soccorso di Paratici, ecco coloro che non hanno un ruolo primario negli schemi di Sarri, il quale ha già espresso l'obbligo di sfoltire per non rendere estremamente caotico lo scenario in ottica lista Champions.

Le amichevoli sono state utili per avere un quadro completo su chi dovrà fare le valigie: Khedira ha sfruttato al meglio quella contro l' apparendo in grande spolvero agli occhi del tecnico, intenzionato a confermarlo anche per la nuova stagione.

A questo punto, diventa Matuidi il primo nella lista dei partenti: come riferito da 'La Stampa', il francese non è però felice di lasciare la Continassa e ha puntato i piedi per restare e giocarsi le proprie carte, seppur Sarri gli abbia dato segnali che non coincidono con la sua volontà.

Se l'ex non dovesse essere ceduto, diverrebbe scontata la partenza di uno tra Emre Can e Bentancur: il tedesco non si sente considerato abbastanza e potrebbe decidere di accettare l'idea di lasciare dopo appena un anno.

Il tutto con attenzione specifica per il reparto attaccanti: Dybala, Mandzukic e Higuain sono a rischio taglio, soprattutto la 'Joya' che dovrebbe essere colui da cui ricavare più denaro. Il PSG non lo perde d'occhio, ma prima serve che si sblocchi la cessione di Neymar.