Calciomercato Juventus, Dybala in contatto con Leonardo: il PSG ci prova

L'entourage di Paulo Dybala è in contatto con Leonardo: il PSG deve però prima cedere Neymar per far partire l'assalto alla 'Joya' della Juventus.

Ogni estate ha i suoi tormentoni, dalle canzoni al mercato: quello del mondo pallonaro è rappresentato da Neymar e dalla sua volontà di lasciare il , con il in vantaggio sul per l'acquisto. Una trattativa da cui dipenderà direttamente anche il futuro di Paulo Dybala.

Con l'addio del brasiliano, i parigini sarebbero finalmente in grado di virare sulla 'Joya' in maniera definitiva: d'altronde, come riportato dal 'Corriere di ', Leonardo è in contatto con l'entourage del calciatore da diverso tempo.

L'ex non è mai uscito dalla testa del dirigente che avrebbe provato a inserirlo nei discorsi per Neymar, prima che la declinasse la proposta a causa di costi ingenti che non sarebbero stati tollerabili in questo preciso momento storico.

I bianconeri hanno necessità di vendere prima che acquistare e Dybala figura tra i sacrificabili: il PSG, però, prima di partire con un'eventuale offerta vuole sondare il terreno e approfondire i motivi che hanno fatto saltare i trasferimenti al e al . Il nodo è, come sempre, legato ai diritti d'immagine che rischiano di diventare una zavorra dalle dimensioni enormi, difficile da gestire.

Alleata del PSG, la convinzione della Juventus che non intende cedere il classe 1993 all' : la soluzione francese sarebbe così ben accetta, a patto che si trovi un accordo economico. Ma per quello c'è ancora un po' di tempo.