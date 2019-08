Calciomercato Juventus, Dybala chiama Icardi: "Come si sta a Milano?"

'Repubblica' parla di una chiamata di Dybala a Icardi per chiedere informazioni su Milano: si riaccende lo scambio di argentini tra Juventus e Inter.

Fatto saltare di fatto il suo passaggio al , Paulo Dybala continua a vivere ore di totale incertezza in quel di . L'argentino ieri mattina ha svolto le visite mediche con la , tornando poi anche ad allenarsi con i bianconeri. Eventi che non lo tolgono però dal mercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sfumata la pista Red Devils e con il Paris Saint-Germain pronto a scommettere su di lui , Dybala non ha infatti ancora ben chiaro quale possa essere il suo futuro. Ancora a Torino o in una nuova città? Per capirlo bisognerà attendere la fine del calciomercato, con la 'Joya' che nel frattempo ha deciso di fare una telefonata per chiedere come si sta a Milano.

Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', che oggi titola 'Dybala chiama Icardi: "Come si sta a Milano?"', la 'Joya' ha infatti telefonato a Mauro Icardi per avere alcune informazioni sulla città lombarda, dove per il connazionale non c'è invece più spazio.

Una chiamata che potrebbe riaccendere così anche uno scambio tra i due argentini, con Icardi che alla Juventus sarebbe accolto con entusiasmo da Cristiano Ronaldo .

Una possibile trattativa di cui si era parlata già a inizio estate e che ora potrebbe tornare prepotentemente d'attualità, visto che l' ha voglia di cedere l'ex capitano prima del termine di questa sessione di mercato. Un affare che potrebbe accontentare tutti, anche se prima sarà necessario trovare un accordo tra Juventus e Inter sulle cifre.