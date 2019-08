Calciomercato Juventus, Icardi torna di moda: piace a Cristiano Ronaldo

In attesa di capire gli sviluppi dell'affare Lukaku con il Manchester United, la Juventus ha riacceso i fari su Icardi: l'argentino piace a Ronaldo.

Chiuso l'affare Cancelo-Danilo con il , la continua ora a muovere passi in avanti nella ricerca di quella prima punta da porre al centro dell'attacco di Maurizio Sarri.

Con la pista che porta a Romelu Lukaku ancora viva, ma che si chiuderà di fatto alle 17 di giovedì 8 agosto nel momento in cui sulla sessione estiva di mercato in calerà il sipario, i bianconeri si sono rimessi ora sulle tracce di Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'argentino avrebbe infatti il gradimento di Cristiano Ronaldo, il quale vedrebbe bene l'acquisto dell'ex capitano dell' da parte della Vecchia Signora, disposta a investire su di l'incasso derivante dalle cessioni.

Il portoghese gradirebbe infatti un partner d'attacco di livello e che per carateristiche possa anche aprirgli gli spazi nella manovra offensiva. Un ruolo che Icardi potrebbe ricoprire alla perfezione e che per questo motivo ha finito per riaccendere i fari bianconeri proprio sull'argentino, totalmente escluso dal progetto di Antonio Conte in quel di Milano.

Una trattativa alla quale la Juventus potrebbe dare un'accelerata nelle prossime settimane. Prima i bianconeri vogliono infatti aspettare la chiusura del mercato inglese e analizzare le eventuali mosse compiute sia in entrata che in uscita, dove Paratici ieri oltremanica ha continuato a trattare la possibile cessione di Mario Mandzukic al .