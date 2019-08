Calciomercato Juventus, PSG su Dybala: offerti 60 milioni

Il PSG fa sul serio per Paulo Dybala. L'attaccante non andrà al Manchester United e i francesi offrono alla Juventus 60 milioni di euro.

Stamattina ha svolto le visite mediche e oggi è tornato ad allenarsi con la , ma il futuro di Paulo Dybala sembra ancora tutto da definire.

Dopo che la trattativa con il sembra essersi arenata, l'argentino ex secondo 'La Stampa' avrebbe voluto aspettare il PSG.

Detto, fatto: secondo quanto riporta la rete francese 'Canal+' il club campione di avrebbe formulato alla Juventus un'offerta da 60 milioni di Euro per la 'Joya'.

Fino a pochi giorni fa il su futuro sembrava essere in con la maglia dei 'Red Devils', nell'ambito di uno scambio con Lukaku. Ora gli scenari potrebbero ribaltarsi. Lui voleva il , e il PSG ora potrebbe fare sul serio.

I francesi sono in pieno caos Neymar e la posizione del brasiliano sembra ancora in piena valutazione. L'argentino potrebbe essere l'eventuale erede designato per rimpiazzarlo e completare il tridente con Mbappé e Cavani.

La palla passa ora alla Juventus, la quale dovrà decidere in definitiva cosa fare con il proprio numero 10.