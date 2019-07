Calciomercato Fiorentina, Commisso: "Chiesa resta con noi almeno un altro anno"

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, fa chiarezza sul futuro di Federico Chiesa: "Rimane con noi almeno un altro anno, lo aspetto in America".

In tanti lo vorrebbero, ma la nuova proprietà della al momento non intende privarsi del suo giocatore di maggior talento, Federico Chiesa. La conferma è arrivata per bocca del patron Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di 'SiriusXM'.

"Chiesa resterà con noi almeno un altro anno, a meno che non esista qualche clausola particolare nel contratto o di cui io non sia a conoscenza. Ma non penso, mi è stato assicurato che non esiste alcun precedente accordo. Lo aspetto in America con Milenkovic e Pezzella".

Commisso pensa dunque a un regalo importante per i tifosi viola dopo il suo insediamento, con la stella dei viola corteggiata da tempo dalle big italiane e non solo. Il progetto dell'uomo d'affari italo-statunitense è infatti quello di riportare la squadra, che anche in questa stagione sarà guidata da Vincenzo Montella, ai vertici.

"I club di Premier in media generano 250 milioni di euro di ricavi. La Fiorentina meno di 100. Dobbiamo aumentarli, portare il brand in tutto il mondo, ma per farlo bisogna giocare in e Champions".

L'imprenditore ha lanciato infine anche una sua proposta per aumentare il seguito dei tifosi attorno alla società.

"Quello a cui sto pensando è di regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglietta della Fiorentina da consegnare a papà e mamma".

Il progetto è ambizioso, ma ora bisognerà vedere quale sarà la reazione di Chiesa alla posizione ferma della società, che intende toglierlo dal calciomercato. L'esterno offensivo vuole la , ma sarebbe pronto a rispettare il contratto che lo lega ai toscani per un'altra stagione.