Calciomercato Fiorentina, Chiesa non cambia idea: vuole la Juventus, ma nessuna rottura

Federico Chiesa non rompe con la Fiorentina e volerà negli USA per giocare l'International Champions Cup, ma vuole la Juventus. Tempi lunghi.

Federico Chiesa vuole la . L'esterno viola, nonostante la linea dura di Rocco Commisso, secondo 'La Gazzetta dello Sport' non cambierà idea e spinge per lasciare la .

Chiesa però non andrà al muro contro muro e anzi si presenterà regolarmente a Chicago il prossimo 16 luglio per unirsi ai compagni e giocare l'International Champions Cup con i viola. Lì ribadirà a Commisso l'intenzione di accettare una nuova sfida. In bianconero.

Il padre di Federico, Enrico Chiesa, però resterà a Firenze e dunque non incontrerà Commisso. Segno che non sono attesi sviluppi sulla situazione del figlio nel breve periodo.

Chiesa insomma ha scelto la Juventus ma non ha fretta e, se la Fiorentina dovesse ribadire la sua incedibilità, sarebbe pronto a rispettare il contratto che lo lega ai viola.

Negli ultimi giorni di mercato però qualcosa potrebbe cambiare, dato che pure la Juventus al momento he altre priorità tra l'affare De Ligt e il possibile assalto a Icardi.

Oltre al caso Chiesa, intanto, la Fiorentina deve capire anche se Pezzella deciderà di restare o preferirà cambiare aria mentre Vitor Hugo è vicinissimo al .