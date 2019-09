The Best FIFA a Messi, Cristiano Ronaldo su Instagram: "Dopo la notte viene l'alba"

Mentre il rivale Leo Messi viene premiato a Milano, Ronaldo pubblica un post enigmatico su Instagram. E il Portogallo lo esalta: "The Best ever".

Cristiano Ronaldo non si è nemmeno presentato a Milano per la cerimonia del The Best FIFA. Alla fine Lionel Messi si è aggiudicato il premio di miglior calciatore del 2019, e probabilmente il fuoriclasse portoghese se l'era già aspettato.

Con DAZN segui Brescia-Juventus IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Mentre il rivale Messi veniva insignito del riconoscimento, Ronaldo pubblicava infatti un lungo post sul proprio profilo Instagram, enigmatico e, forse, collegato alla delusione per non essere arrivato primo.

"Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".

A corredo del post, un'immagine che ritrae Ronaldo in versione... privata: in casa, sul divano, con in mano un libro di Lais Ribeiro, scrittore brasiliano da cui deriva la citazione precedente.

Il , intanto, poco dopo la premiazione dell'argentino esaltava Ronaldo su Twitter con una frase breve, ma significativa dello stato d'animo del popolo portoghese: "The Best ever". Ovvero il migliore di sempre. In barba alla premiazione milanese.