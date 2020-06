Berni espulso dalla panchina: è la terza volta per un portiere dell'Inter

Tommaso Berni, zero presenze con l'Inter in Serie A, è stato espulso dalla panchina durante il secondo tempo della gara contro il Parma.

Ancora troppo nervosismo sulla panchina dell' . Per la terza volta in questa stagione, infatti, un portiere di riserva della squadra nerazzurra è stato espulso per proteste.

Stavolta è toccato a Tommaso Berni che, a mezz'ora dalla fine di -Inter, ha detto qualche parola di troppo costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso.

Berni, che come ha raccontato a DAZN in casa custodisce un pezzo di luna, era già stato espulso qualche mese fa al termine di Inter-Cagliari in seguito alle veementi proteste per l'espulsione di Lautaro Martinez. Il tutto senza aver mai debuttato in con la maglia nerazzurra.

Nell'ultima gara prima dello stop causa pandemia invece ad essere espulso dalla panchina era stato Daniele Padelli.

Il vice di Handanovic aveva protestato troppo durante Juventus-Inter, rimediando così l'inevitabile rosso. Quella di Berni stasera quindi è la terza espulsione di un portiere nerazzurro dalla panchina in pochi mesi.