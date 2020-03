Juventus-Inter, espulso Padelli: rosso dalla panchina

Il secondo portiere dell'Inter, nuovamente in panchina dopo il ritorno di Handanovic, ha rimediato il rosso nel secondo tempo di gara.

Non è fortuna con i portieri l' in questo periodo. Dopo l'infortunio di Handanovic, che ha portato la squadra nerazzurra a giocare senza il proprio capitano per divese gare, ora il rosso a Padelli , con il secondo che dovrà così saltare la prossima gara di campionato.

Padelli, non apparso al meglio in diverse conclusioni avversarie nelle gare giocate da titolare, è stato espulso allo Stadium nel match contro i bianconeri: protesta in seguito ad un fallo subito da uno dei suoi compagni ed immediato rosso comminato da Guida.

Il secondo portiere dell'Inter, stupito per il provvedimento, ha dovuto abbandonare la tribuna dello Stadium (dove sono situate le panchine) e prendere anticipatamente la via degli spogliatoi a circa un quarto d'ora dal termine del match, messosi in salita per la squadra di Conte causa reti di Ramsey e Dybala.