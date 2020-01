Non solo Lautaro Martinez: Berni espulso dopo la fine di Inter-Cagliari

Furiose proteste dell'Inter contro Manganiello e la sua direzione arbitrale: rosso diretto anche per il terzo portiere Berni.

Continuano in maniera roboante le polemiche di - in seguito alle proteste per l'arbitraggio di Manganiello. Lautaro Martinez espulso nel finale ha portato i giocatori nerazzurri e Conte ad una furiosa protesta nei confronti del direttore di gara, che ha portato tra l'altro anche al rosso nei confronti di Berni.

L'esperto terzo portiere dell'Inter, infatti, ha ricevuto un rosso diretto per le eccessive proteste all'indirizzo di Manganiello. Come Lautaro Martinez rischia diverse giornate di squalifica, ma a differenza del compagno di squadra Berni è andato su tutte le furie dopo il triplice fischio e non a gara in corso.

In particolare Berni è stato destinatario della seconda espulsione di giornata per essere corso in campo dopo il fischio finale ed aver stretto la mano in maniera polemica a Manganiello, per poi continuare ad inveire contro il direttore di gara per diversi secondi.

Berni è apparso come il più nervoso tra i giocatori dell'Inter, tanto che anche dopo l'ingresso dell'arbitro nel tunnel ha continuato a non capire il perchè della direzione arbitrale di Manganiello, lamentandosi per quanto fatto durante i 90 minuti.

Sui social i tifosi dell'Inter individuano in tre eventi principali i dubbi relativi all'arbitraggio di Manganiello: un rigore non concesso per fallo su Young, un presunto fallo di Joao Pedro nell'azione che ha portato al pareggio e dunque il giallo e immediato rosso a Lautaro Martinez per fallo e proteste.

Resta da capire ora quante giornate di squalifica subiranno Berni e sopratutto Lautaro Martinez. Se l'estremo difensore è fondamentale nello spogliatoio nerazzurro ma non gioca oramai in gara ufficiale dal 2003, l'argentino è essenziale in ogni gara stagionale nerazzurra. Attesa spasmodica da parte dei tifosi meneghini.