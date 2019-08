Bayern, non solo Coutinho: anche l'arrivo di Cuisance è ufficiale

Il Bayern ha annunciato l'acquisto dal Borussia Mönchengladbach di Mickael Cuisance, nazionale Under 20 francese: contratto fino al 2024.

Nella stessa giornata in cui accoglie Philippe Coutinho, arrivato in Germania per effettuare le visite mediche, il annuncia un altro acquisto: a arriva Mickael Cuisance, preso dal Mönchengladbach.

Il Gladbach aveva annunciato già ieri l'accordo con il Bayern, ma oggi è arrivata anche la firma di Cuisance, che dopo aver effettuato con successo le visite mediche si appresta dunque a cominciare una nuova avventura nel club più titolato di . Operazione a titolo definitivo, come annunciato dai bavaresi sul proprio sito ufficiale.

"Il Bayern ha acquistato il nazionale francese Under 20 Mickael Cuisance dal Borussia Mönchengladbach. Cuisance ha firmato, dopo l'esito positivo delle visite mediche, un contratto di cinque anni, valido fino al 30 giugno 2024, e dalla prossima settimana inizierà ad allenarsi con il Bayern".

Chiaramente emozionato il primo commento da giocatore del Bayern di Cuisance, che ha ricevuto un gran bel regalo di compleanno: proprio venerdì, due giorni fa, ha infatti compiuto 20 anni.

"So che questo è un grande passo per me. Ma mi sento pronto e sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Bayern. Mi fa piacere che alcuni giocatori francesi giochino già per il Bayern. Questo mi aiuterà sicuramente a integrarmi nella squadra".

Cuisance, di ruolo centrocampista, ha esordito in nella stagione 2017/18 con il Gladbach. Mettendosi in mostra e guadagnandosi la chiamata della Under 20, con il quale è redice da un Mondiale di categoria coronato con due reti.