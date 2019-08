Coutinho al Bayern: il brasiliano è arrivato a Monaco per le visite

Philippe Coutinho è pronto a iniziare la propria avventura al Bayern: tempo di visite mediche per il trequartista, già arrivato in Germania.

Costruito in pochi giorni, l'affare Philippe Coutinho è rapidamente arrivato alla conclusione. Tanto che, in mattinata, il trequartista brasiliano è arrivato a di Baviera per effettuare le visite mediche di rito con il .

Zaino sulle spalle, volto sorridente, l'espressione di chi sa di accingersi a iniziare una nuova vita dopo l'esperienza amara con il , con il quale è ancora sotto contratto fino al 2023. Dopo le visite mediche, sarà tempo di firma e ufficialità per l'ex .

Erstes Bild von Coutinho in München. Mehr gleich bei Sky Sport News HD.@FCBayern @SkySportDE pic.twitter.com/DuQkepRQD5 — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) August 18, 2019

La formula dell'operazione Coutinho tra Bayern e Barcellona? L'ha rivelata nelle scorse ore Hasan Salihamidzic, confermando di fatto l'accordo con i catalani:

"Si tratta di un trasferimento in prestito per un anno con opzione di acquisto a favore del Bayern".

Coutinho, dopo le trattative fallite con e agli sgoccioli del mercato inglese e quella con il nell'ambito dell'affare Neymar, si appresta dunque a piantare la bandiera brasiliana anche in . Il suo quinto campionato europeo, dopo , e Premier League.