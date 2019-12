Bayer Leverkusen-Juventus, le pagelle: Dybala cambia la partita, Rabiot deludente

Dybala decisivo con due assist nel finale, prova solida di Demiral, ancora una serataccia per Rabiot. Spicca Diaby nel Leverkusen.

DYBALA 7.5: Entra e cambia la partita confezionando due assist. Superfluo aggiungere altro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

DEMIRAL 7: Un muro. Non esistono altre parole per descrivere la prestazione del centrale turco, all’esordio in . Salva tutto il salvabile, mettendo in mostra enormi dosi di personalità.

DIABY 6.5: Centra l’incrocio e, in generale, è costantemente l’uomo più pericoloso dei rossoneri. Va per la sua strada e, considerando la staticità collettiva, non sbaglia.

DANILO 6.5: Nella prima frazione di gara consegna a Higuain una palla magistrale, attento e deciso anche in fase difensiva.

CUADRADO 6: Schierato nel ruolo di mezz’ala destra, ne viene a capo con esperienza e qualità. Meglio nella ripresa.

BELLARABI 6: Segue un piano gara scolastico, ma quantomeno rispetta le linee guida. Cerca costantemente di portarsi sul piede forte, riuscendoci a targhe alterne.

RABIOT 5: Al rientro dall’infortunio, ne azzecca decisamente poche. Incerto nei movimenti senza palla, impalpabile con la sfera tra i piedi. Insomma, altra serataccia. E iniziano a diventare troppe.

ALARIO 5: Dalle sue parti faticano ad arrivare palloni giocabili, ma lui fa ben poco per rendersi utile alla causa.

Le pagelle di - :

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky 6; L. Bender 5.5, Dragovic 6, S. Bender 6, Sinkgraven 5.5; Aranguiz 5.5, Demirbay 6 (65’ Baumgartlinger 5.5); Bellarabi 6 (65’ Bailey 6), Havertz 5, Diaby 6.5; Alario 5 (81’ Volland s.v.). Allenatore: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Danilo 6.5, Demiral 7, Rugani 6, De Sciglio 6; Cuadrado 6, Pjanic 7, Rabiot 5 (84’ Matuidi s.v.); Bernardeschi 5.5 (65’ Dybala 7.5); Higuain 6.5, Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri