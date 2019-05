Asamoah Gyan cambia idea: torna con il Ghana dopo un colloquio con il presidente

Asamoah Gyan aveva lasciato il Ghana dopo che gli era stata tolta la fascia di capitano, ma un colloquio col presidente gli ha fatto cambiare idea.

Asamoah Gyan ci ha ripensato ed è pronto a rimettersi la maglia del . L'attaccante delle 'Black Stars' soltanto due giorni fa aveva annunciato l'addio alla nazionale dopo che l'allenatore gli aveva tolto la fascia di capitano per darla a André Ayew.

Soltanto 48 ore dopo, ecco la decisione di rientrare dell'attaccante del Kayserispor, maturata dopo un colloquio con il presidente del Ghana avvenuto nella giornata di ieri.

"Una richiesta del presidente non può essere disattesa. Ho preso la decisione in buona fede e ho deciso di rendermi disponibile alla convocazione per il commissario tecnico Kwesi Appiah".

Il giocatore ha ribadito il suo impegno verso la nazionale e la grande voglia di fare ancora bene con la maglia del Ghana.

L'ultima sua presenza in nazionale risale al 2017, quasi due anni fa. Ha segnato 51 goal in 106 presenze ed è diventato un'istituzione in Ghana. La sua presenza in Coppa d'Africa rimane comunque ancora in dubbio.