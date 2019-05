Clamoroso Asamoah, gli tolgono la fascia e lui lascia la nazionale

Gyan Asamoah ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo che l'allenatore ha annunciato che il nuovo capitano del Ghana sarebbe stato Ayew.

Il caso Icardi all' è nulla in confronto a quanto successo nella nazionale ghanese a un mese dall'inizio della Coppa d'Africa.

Con DAZN segui la Copa America IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Come successo all'Inter, il tecnico ha comunicato che d'ora i poi il capitano sarebbe stato André Ayew e non più Gyan Asamoah, ma quest'ultimo non l'ha presa affatto bene.

BREAKING: Asamoah Gyan retires from Black Stars because coach informed him captaincy will be taken from him. pic.twitter.com/VFR8lc9UKZ — Matilda Dimedo (@Daavi_Mat) May 20, 2019

Tramite un lungo comunicato, Gyan Asamoah ha annunciato non solo il suo rifiuto di partecipare alla Coppa d'Africa ma anche il ritiro immediato dalla nazionale.

"Se la decisione del tecnico è quella di dare la fascia a un altro giocatore con me presente in squadra, preferisco ritirarmi dal torneo e dalla nazionale in modo permanente".

La notizia ha sconvolto tutti in Ghana, dove Asamoah è un'istituzione: l'ex detiene infatti il record di presenze e quello di goal della nazionale ghanese.