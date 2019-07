Andri Gudjohnsen - Il figlio d'arte si sta prendendo il Real Madrid

Andri Gudjohnsen, 17 anni e figlio di Eidur (ex Chelsea e Barcellona), dopo una prima stagione super al Real Madrid sembra essere un predestinato.

Quando tuo padre ha lasciato il segno al , lasciare la Catalogna ed imporsi al è una scelta importante.

E' ciò che Andri Gudjohnsen - figlio dell'ex attaccante del Barça Eidur - ha fatto nell'estate del 2018 e, dopo una prima stagione da incorniciare nella capitale spagnola, sembra destinato a seguire le orme del padre in uno dei club più prestigiosi d'Europa.

Nato a Londra nel 2002, mentre suo padre giocava nel , Gudjohnsen muoveva i suoi primi passi nella Academy all'età di 7 anni. E mentre papù Eidur forniva il suo contributo al Barcellona di Guardiola per vincere trofei nazionali ed europei, Andri iniziava la trafila nel vivaio blaugrana.

Prima di accasarsi al modesto Gava, passò 3 anni al Barça. Da lì finì all' , dove dopo altre 3 stagioni bussò alla sua porta poco dopo che Andri compiesse 16 anni.

Goal ha scoperto che i Blancos seguirono Gudjohnsen in tutta la , incontrando il ragazzo di persona ed offrendogli di spostare tutta la famiglia a Madrid - incluso il fratello minore Dani, inserito nella squadra 'Infant B'. C'erano altre offerte, ma una volta giunta la chiamata dai campioni d'Europa appare difficile immaginare di voltargli le spalle.

Visto il legame familiare con Eidur la notizia fece rumore, ma in pochi si sarebbero aspettati un rendimento del genere di Gudjohnsen durante i suoi primi 12 mesi madrileni.

Con l'Under 17 - o 'Juvenil C', Andri ha segnato 31 goal in 29 presenze comprese 6 reti nella vittoria per 9-1 nell'ultimo match stagionale contro la Escuela Concepcion. E' stata la punta di diamante con cui la squadra di Manu Fernandez si è aggiudicata il titolo di Prima Divisione Regionale con 95 punti, un solo ko e record di goal in una singola annata.

La forza fisica di Gudjohnsen può risultare scomoda per molti difensori della sua età, come dimostrano alcuni goal in cui gli avversari vengono letteralmente spazzati via. Le sue caratteristiche evidenziano non solo doti aeree, ma anche un ottima capacità realizzativa coi piedi.

A 'Real Madrid Tv', il tecnico Fernandez non aveva esitato a spendere parole d'elogio nei confronti del golden boy islandese.

"Ha fatto davvero un'ottima stagione, quest'anno è cresciuto tanto. E' un calciatore completo, gli piace andare in profondità per ricevere il pallone e aiutare i compagni, in campo è molto intelligente. E' cresciuto nell'interpretazione del match".

Gudjohnsen alla sua stessa età ha conquistato la promozione con la squadra Under 19 (o Juvenil B), che a sua volta è allenata dal leggendario attaccante del Real Madrid Raúl. Ha giocato nella prestigiosa Mediterranean International Cup, un torneo che è stato precedentemente insignito dalla presenza di stelle del calibro di Lionel Messi, Neymar, Philippe Coutinho, Gerard Piqué e Marcelo nel loro cammino verso l'approdo in Prima squadra.

Gudjohnsen è partito titolare e ha segnato nella vittoria per 3-1 sull' , accrescendo ulteriormente la sua fama al termine di una stagione memorabile.

Ha già trovato il goal con l'Under 17 dell' agli Europei e ha guadagnato spazio nell'Under 19. E, anche se non potrà ripetere il successo di suo padre Arnor, è probabile che ci vorrà molto poco per guidare pure la Nazionale maggiore.

Per ora la sua crescita continua a Madrid, dove se è difficile che avrà occasioni in prima squadra nei prossimi 12 mesi con Zidane, è altrettanto probabile che non manchi molto per vedere Gudjohnsen sui grandi palcoscenici.