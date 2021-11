Gli 11 candidati per il premio Puskas: in lizza anche Lazaro e Schick

Nell'ambito del 'The Best' mancavano solo i candidati per il goal più bello della stagione 2020/2021, puntualmente arrivati: la FIFA ha comunicato i nomi di coloro che si giocheranno la vittoria del Puskas Award, consegnato nella cerimonia che si terrà il prossimo 17 gennaio 2022.

Sono 11 i candidati al successo finale (un anno fa vinse il coreano Son), tra cui tre vecchie conoscenze del nostro calcio: Valentino Lazaro, Patrik Schick ed Erik Lamela. Ecco l'elenco completo.

