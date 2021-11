FIFA The Best, i candidati: ci sono Jorginho, Mancini e Donnarumma

La FIFA ha reso nota la lista delle candidate e dei candidati alla conquista del The Best FIFA Football Awards 2021.

Il ‘The Best’ è un riconoscimento che la FIFA assegna annualmente dal 2016 al miglior calciatore e alla migliore calciatrice dell’anno e che quindi ha sostituito quello che per anni è stato il ‘FIFA World Payer of the Year’.

Ci sono varie categorie che comprendono diversi atleti e atlete da votare e ad assegnare i voti che stabiliranno i tre finalisti di ogni gruppo e poi i vincitori finali che saranno resi noti a gennaio 2022, saranno rappresentanti dei media, i capitani ed i commissari tecnici delle Nazionali e anche i tifosi.

A vincere il premio di ‘Miglior giocatore’ nel corso degli anni sono stati: Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Madrid (2018), Lionel Messi (2019) e Robert Lewandowski (2020)

Di seguito le candidate e i candidati all’ambito riconoscimento:

The Best FIFA Women’s Player (miglior calciatrice):

Stina Blackstenius (Svezia / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Spagna / Barcellona)

Lucy Bronze (Inghilterra / Manchester City)

Magdalena Eriksson (Svezia / Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Norvegia / Barcellona)

Pernille Harder (Danimarca / Chelsea)

Jennifer Hermoso (Spagna / Barcellona)

Ji Soyun (Corea del Sud / Chelsea)

Sam Kerr (Australia / Chelsea)

Vivianne Miedema (Olanda / Arsenal)

Alexia Putellas (Spagna / Barcellona)

Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns)

Ellen White (Inghilterra / Manchester City)

The Best FIFA Men’s Player (miglior calciatore):

Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus / Manchester United)

Erling Haaland (Norvegia / Borussia Dortmund)

Jorginho (Italia / Chelsea)

N’Golo Kanté (Francia / Chelsea)

Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Monaco)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / Barcellona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasile/ Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto / Liverpool)

The Best FIFA Women’s Coach (miglior allenatore calcio femminile:

Lluís Cortés (Spagna / Barcellona)

Peter Gerhardsson (Svezia/ Svezia)

Emma Hayes (Inghilterra / Chelsea)

Beverly Priestman (Inghilterra / Canada)

Sarina Wiegman (Olanda / Olanda / Inghilterra)

The Best FIFA Men’s Coach (miglior allenatore):

Antonio Conte (Italia / Inter / Tottenham)

Hansi Flick (Germania / Bayern Monaco / Germania)

Pep Guardiola (Spagna / Manchester City)

Roberto Mancini (Italia / Italia)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atletico de Madrid)

Thomas Tuchel (Germania / Chelsea)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper (miglior portiere calcio femminile):

Ann-Katrin Berger (Germania / Chelsea)

Christiane Endler (Cile / Paris Saint-Germain / Olympique Lione)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada / Rosengard / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Svezia / Atletico Madrid)

Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper (miglior portiere):

Alisson Becker (Brasile / Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Italia / Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea)

Manuel Neuer (Germania / Bayern Monaco)

Kasper Schmeichel (Denmarca / Leicester)