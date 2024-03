Vlahovic k.o per una dorsalgia: salta i prossimi impegni, non giocherà le amichevoli della Serbia

Espulso contro il Genoa, ora Vlahovic deve fare i conti anche con un infortunio: non partirà per giocare le partite contro Russia e Cipro.

Non sono giorni facili per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus espulso nella partita pareggiata contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato.

Dopo la squalifica per il rosso, il serbo deve ora fare i conti con un problema per cui non potrà rispondere alla convocazione della Serbia in vista delle partite amichevoli di marzo.

Vlahovic è infatti alle prese con una dorsalgia e per questo motivo non potrà scendere in campo contro Russia e Cipro, ovvero le amichevoli della Serbia. Qualificata all'Europeo, la rappresentiva dei Balcani andrà poi a riposo fino a giugno, quando verranno disputate le ultime amichevoli contro Svezia e Austria.