Viktoria Plzen-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarti di finale di Conference League, Fiorentina contro Viktoria Plzen: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv o streaming.

Dopo il ko allo Stadium contro la Juventus, la Fiorentina vola in Polonia per affrontare il Viktoria Plzen nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League.

Italiano tiene molto alla competizione: dopo essere arrivato in finale lo scorso anno alla prima partecipazione, quest'anno insegue il bis verso l'ultimo atto dopo aver vinto il gruppo F davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki e aver eliminato agli ottavi il Maccabi Haifa.

Ora gli avversari di Plzen, anche loro primi nel proprio girone (C) ma a punteggio pieno, con nove reti segnate e una sola subita. Agli ottavi la squadra di Bakos, reduce da uno 0-0 nel campionato polacco dove occupa il terzo posto, ha eliminato il Servette dopo i calci di rigore.

Di seguito tutto su Viktoria Plzen-Fiorentina: dove, come e quando vedere la partita in diretta tv e in streaming e gli aggiornamenti sulle due formazioni.