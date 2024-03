Dopo l'esonero di Banchieri, la società marchigiana comunica l'ingaggio del tecnico ex Reggina e Benevento per inseguire la salvezza.

Ora è ufficiale: Roberto Stellone riparte dalla Serie C. L'ex attaccante di Napoli, Torino e Frosinone è il nuovo allenatore della Vis Pesaro, club marchigiano al momento terzultimo nel girone B di Serie C dominato dal neo promosso Cesena.

Il tecnico romano eredita una situazione non facile: il club biancorosso è scivolato in piena zona playout dopo aver portato a casa un solo punto nelle ultime sette partite. Il periodo negativo e le ultime quattro sconfitte di fila sono costati l'esonero a mister Simone Banchieri, che soltanto pochi mesi fa aveva rinnovato fino al 2026.

Ora il cambio di guida tecnica per cambiare marcia, invertire il trend e inseguire una salvezza che dista al momento quattro lunghezze, da recuperare nelle ultime quattro e decisive partite di campionato. Stallone esordirà in panchina domenica 7 aprile alle ore 20:45 sul campo del Rimini. La sua ultima avventura risale al febbraio 2023 alla guida del Benevento, club dove ha sostituto in corsa Fabio Cannavaro in Serie B per poi dimettersi due mesi più tardi lasciando la squadra sannita all'ultimo posto.