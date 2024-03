Cesena promosso in Serie B, è la prima squadra a riuscirci: l'attesa durata anni è finita

Distanza incolmabile per la Torres, il Cesena batte il Pescara e si assicura un posto in seconda serie sei anni dopo la retrocessione.

Il Cesena è la prima squadra promossa in Serie B. Con la vittoria contro il Pescara, infatti, il team romagnolo ottiene la matematica certezza di poter nuovamente giocare in seconda serie, sei anni dopo l'ultima retrocessione. Un momento atteso da diverse stagioni, arrivato dopo un dominio assoluto nel torneo di Serie C girone B.

Dopo un testa a testa con la Torres nella prima parte di stagione, alla fine il Cesena ha distanziato il team sardo, fermato da sconfitte e pareggi in diverse occasioni; tutto il contrario rispetto alla squadra bianconera, a 14 punti di distanza con appena 12 ancora a disposizione.

Sin da inizio campionato il Cesena era vista come favorita, decisa a dimenticare due anni di playoff non andati a buon fine. Un miglioramento costante ha portato i bianconeri dal terzo posto del 2022 al secondo del 2023 ed infine al primo di questa stagione.