Real Madrid-Bayern Monaco dove vederla: Canale 5, Sky, Amazon Prime Video o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Real Madrid ospita il Bayern Monaco nel ritorno della semifinale di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

È arrivato il momento della verità, che decreterà la seconda finalista della Champions League 2023/24: soltanto una tra Real Madrid e Bayern Monaco potrà volare a Wembley per l'ultimo atto in programma il prossimo 1° giugno.

Si parte dal 2-2 maturato all'andata in Baviera: di Vinicius entrambe le reti dei nuovi campioni di Spagna, con Sané e Kane a segno per la controparte tedesca.

Il Real Madrid è rimasto imbattuto negli ultimi otto incontri con il Bayern Monaco in Champions League (6V, 2N) e non ha perso nessuna delle ultime sette partite disputate al Santiago Bernabeu (6V, 1N) contro i bavaresi.

Nei sette precedenti incontri di semifinale di Coppa Europa/UEFA Champions League, il Bayern Monaco si è qualificato quattro volte contro le tre del Real Madrid. Tuttavia, in caso di passaggio del turno dei blancos sarebbe la prima volta che una squadra elimina l'altra in tre semifinali di fila in questo particolare scontro diretto (2013-14 e 2017-18).

Di seguito tutte le informazioni su Real Madrid-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.