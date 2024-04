Bayern Monaco-Real Madrid 2-2 cronaca, tabellino e voti: spettacolo a Monaco, i Blancos hanno una grande occasione al Bernabeu

Sanè e Kane ribaltano la rete di Vinicius, ma il brasiliano firma la personale doppietta per il 2-2 finale: ora si deciderà tutto a Madrid.

I big match di Champions, ultimamente, sono sempre sinonimo di goal e grande tensione. Bayern Monco-Real Madrid è l'ennesima dimostrazione: la partita d'andata delle semifinali termina 2-2. Spettacolo ed emozioni a Monaco di Baviera e tutto rimandato al Bernabeu per decidere chi giocherà la finalissima di Wembley.

Tuchel rinuncia a diversi infortunati, da De Ligt a Coman, mentre Ancelotti fa i conti con la squalifica di Carvajal, costretto a non impiegare Alaba come di consueto per il lungo infortunio. C'è Laimer a centrocampo per il Bayern, Mendy e Vazquez esterni.

Il Bayern parte forte impegnando la difesa del Real, ma le conclusioni dei padroni di casa finiscono alte o ai lati della porta difesa da Lunin.

Come spesso accade ai Blancos, la resistenza è la migliore arma per trovare il goal: salvatosi dai goal bavaresi, gli ospiti vanno in vantaggio con Vinicius, abile a sfruttare un super filtrante di Kroos.

La forza offensiva del Bayern però si vede e non fallisce: il Real Madrid sbanda tra il 53' e il 57', subendo due reti che illudono l'Allianz fino al secondo rigore di serata, dopo quello segnato da Kane per il momentaneo 2-1.

Dal dischetto Vinicius firma la personale doppietta per un pareggio di platino. Una doppietta che rende i Blancos favoriti per il raggiungimento della finale.