Perché l'esperienza di Mbappé al PSG sarebbe un fallimento senza la Champions League

Il francese viene ritenuto da molti il migliore giocatore al mondo, ma non è ancora riuscito a vincere la Champions col club della sua città.

Nonostante il faraonico ingaggio che percepisce al PSG, Kylian Mbappe si è sentito a lungo sottovalutato soprattutto in Francia.

Anche se Mbappé ha negato di avere problemi con i suoi connazionali: "Non li biasimo", ha detto a France Football nel luglio dello scorso anno. "Mi hanno visto crescere, mi vedono sempre, al Paris Saint-Germain ogni fine settimana o in Nazionale. E sono anni che segno tanto. Quindi, per le persone, diventa normale. Ma non mi sono mai lamentato del fatto che le mie prestazioni fossero banalizzate. Io stesso ho banalizzato quello che faceva [Lionel] Messi, quello che faceva Cristiano Ronaldo, quello che facevano i grandi giocatori. Siamo in una società dei consumi, dove 'Va bene, ma fallo'". Ancora.' E il fatto di essere proprio qui, a Parigi... Penso che giocare al PSG non aiuti molto perché è una squadra che divide, un club che divide. Quindi, ovviamente, attira i pettegolezzi, ma non mi dà fastidio perché so cosa sto facendo e come lo faccio."

Mbappe è arrivato a personificare la divisione del PSG, un giocatore sempre più polarizzante che molti ritengono crei tanti problemi quanti quelli che risolve.

Ed ora che il suo trasferimento al Real Madrid sembra vicino, in caso di nuova eliminazione in Champions League col PSG è giusto chiedersi se ha creato più problemi di quanto valesse durante i suoi sette anni al Parco dei Principi ?