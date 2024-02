Lionel Messi ha già vinto il titolo di MVP 2024 della MLS? I dieci giocatori che possono contendergli il premio

La stella argentina sembra destinata a vincere il premio come miglior giocatore...ma chi potrebbe vincerlo al posto suo?

Tutti sappiamo chi sarà il centro dell'attenzione nella MLS questa stagione. Il suo nome è Lionel Messi, e il suo curriculum parla da sé. In pochi, se non nessuno, ha mai fatto meglio di lui, e mentre si prepara per la sua prima stagione completa nella MLS, le aspettative sono altissime.

Messi ha conquistato tutto, col club e in nazionale, e tutti si aspettano che conquisti anche la MLS questa stagione. È semplicemente troppo bravo per non farlo, no? Se Messi rimane in forma, senza dubbio realizzerà numeri eccezionali nella sua prima stagione completa con l'Inter Miami.

La domanda è, però, se Messi possa essere il migliore. È sicuramente il favorito per l'MVP della MLS, ma non è l'unico in questa lega. Nessuno ha il suo curriculum, la sua fama o le sue aspettative, ma ci sono molti giocatori che potrebbero rivaleggiare con l'icona argentina per il titolo di miglior giocatore della MLS nel 2024.

GOAL esamina gli altri contendenti per l'MVP della MLS che cercheranno di impedire a Messi di sedersi sul trono.