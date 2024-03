Kevin De Bruyne, Olivier Giroud e altre 10 stelle che potrebbero seguire le orme di Lionel Messi in MLS

Non è più una 'lega per pensionati', molti campioni al culmine della loro carriera stanno valutando il trasferimento negli USA.

Il trasferimento di Lionel Messi all'Inter Miami nel 2023 ha cambiato per sempre il panorama della MLS; non più considerata una 'lega per pensionati', anzi ora i club negli Stati Uniti si sfidano per mettere sotto contratto alcune stelle del calcio al culmine della carriera.

L'Arabia Saudita resta una concorrente al di fuori del calcio europeo, ma l'effetto di aver convinto il giocatore più forte dell'era moderna - e probabilmente di tutti i tempi - inizia a farsi vedere.

Chi sono le stelle che potrebbero essere le prossime a seguire Messi in MLS mentre sono ancora al top della carriera? GOAL vi cita dieci nomi.