Istituito il premio Man of the Match in Serie A: andrà al migliore di ogni partita, voterà il pubblico

Dalla prossima stagione, il miglior calciatore di ognuna delle 380 gare di A riceverà il riconoscimento: si potrà votare attraverso un QR Code.

Tempo di conferme, tempo di novità: è ciò che è emerso dall'Assemblea di Lega, andata in scena in mattinata in collegamento video con i 20 club di Serie A.

La conferma riguarda la Supercoppa Italiana, che anche nel 2025 manterrà lo stesso formato, ovvero la final four, e sarà disputata nella stessa sede in cui si è giocata quest'anno: in Arabia Saudita.

La novità riguarda invece l'introduzione del premio Man of the Match, che a partire dalla prossima stagione sarà consegnato al miglior calciatore di ogni partita di Serie A.