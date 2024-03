Supercoppa Italiana 2025, Final Four o gara secca: la decisione ufficiale

La Lega Serie A ha ufficialmente deciso la formula della Supercoppa Italiana 2025: chi parteciperà e quando si giocherà.

Quale sarà la formula della Supercoppa Italiana nel 2025? La Final Four, sperimentata per la prima volta in questa stagione, ha fatto molto discutere.

La competizione, infatti, si è giocata in Arabia Saudita ma era stata rimandata di qualche settimana per evitare la contemporaneità con la Supercoppa di Spagna.

A partecipare, quest'anno, sono state Fiorentina, Lazio, Napoli e Inter con le ultime due che si sono poi affrontate nella finale vinta dai nerazzurri in pieno recupero.

Ora sulla formula della Supercoppa Italiana 2025 è arrivata la decisione ufficiale da parte della Lega Serie A.