Inter prima qualificata europea alla nuova Champions League: dopo la sosta può esserci la certezza

L'Inter verso la nuova Champions League, con la sicurezza di essere inserita in prima fascia grazie all'ottimo punteggio ranking maturato.

In Serie A cambia pochissimo dopo il pareggio contro il Napoli, ma di certo l'Inter è alle prese con una situazione generale ben diversa rispetto ad una settimana fa, prima della trasferta di Madrid, le polemiche arbitrali a margine dell'incontro pareggiato 1-1 contro il team partenopeo e l'episodio Acerbi-Juan Jesus.

L'Inter rimane stabilmente come favorita numero uno allo Scudetto, visto un vantaggio sul Milan minimamente ridotto (da -16 a -14), prossima ad ottenere il pass per la qualificazione alla nuova Champions League. L'ufficialità della partecipazione al massimo torneo europeo è una formalità, probabilmente chiusa definitivamente nella prima gara post sosta.

Il primo aprile l'Inter affronterà l'Empoli a San Siro con la sicurezza di qualificarsi alla Champions League in caso di vittoria. In questo modo la squadra di Inzaghi si trasformerebbe non solo nella prima italiana a riuscirci, ma in generale la prima europea.