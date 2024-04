Milan, le squadre del girone di Champions hanno fatto strada: PSG e Borussia Dortmund in semifinale, giocheranno per la finale

Una tra PSG e Borussia Dortmund, entrambe provenienti dal girone del Milan, potrà giocare la finale di Champions: si sfideranno in semifinale.

Se il Milan proverà a ribaltare l'1-0 di San Siro, approdando così in semifinale di Europa League ai danni della Roma, le sue vecchie avversarie di Champions League non si sono fermate. Le prime due qualificate alla semifinale del massimo torneo europeo, infatti, sono quelle provenienti dal girone rossonero.

Borussia Dortmund e PSG, inserite nel gruppo F di Champions League al pari di Milan e Newcastle, hanno eliminato rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona al termine di due gare esaltanti, riuscendo così a continuare la propria competizione.

Con il Newcastle eliminato e il Milan retrocesso in Europa League, PSG e Borussia Dortmund si giocheranno invece un posto nella finalissima di Champions. Per forza di cose, ora, una delle due squadre del girone rossonero potranno giocare per la coppa il prossimo 1 giugno, a Wembley.