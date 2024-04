Formazioni ufficiali Inter-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Carlos Augusto, Dimarco, Frattesi e Sanabria

Inter-Torino lunch match della 34ª giornata di Serie A e antipasto della sfilata in pullman dei nerazzurri: le ultime sulle formazioni e chi gioca.

Con lo Scudetto già in tasca, l'Inter si prepara a sfidare il Torino e a celebrare il trionfo tricolore.

Il lunch match della 34ª giornata di Serie A inaugurerà una domenica a forti tinte nerazzurre, con ciò che accadrà in campo seguito dalla sfilata in pullman per le vie di Milano della squadra di Simone Inzaghi.

Se per l'Inter la gara di San Siro non ha nulla da dire ai fini della classifica, gli uomini di Juric coltivano ancora ambizioni europee e cercano punti per restare aggrappati al treno che condurrebbe in zona Coppe.

Chi gioca titolare Inter-Torino? Le ultime sulle formazioni della sfida in programma alle ore 12:30.