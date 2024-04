La festa Scudetto dell'Inter con bus scoperto: attese oltre 50mila persone

Dopo la sfida contro il Torino, l'Inter girerà per Milano su un autobus scoperto per ricevere l'abbraccio di migliaia di tifosi.

Se nel 2021 non era stato possibile ricevere l'abbraccio ideale di migliaia di tifosi in giro per Milano a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza Coronavirus, ora non ci sarà nessun impedimento per l'Inter, fresca di conquista dello Scudetto della seconda stella.

I nerazzurri, per di più, avevano dovuto subire l'ulteriore beffa della festa del Milan un anno dopo, resa possibile dall'assenza di norme sanitarie stringenti che invece avevano reso vana ogni speranza di ricevere il calore della propria tifoseria.

Proprio ciò che invece avverrà domani al termine di Inter-Torino, con il percorso a bordo di un autobus scoperto che consentirà ai nerazzurri di 'rimediare' alla mancanza di tre anni fa.