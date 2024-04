Come Pulisic e gli ex Blues del Milan stanno facendo rimpiangere dal Chelsea

Milano si è rivelato essere un rifugio sicuro per chi è arrivato dal Chelsea: Giroudm, Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek sono rinati in rossonero.

Nel grande schema delle cose, la rete siglata da Christian Pulisic nella prevedibile vittoria del Milan sul Lecce potrebbe non aver significato molto.

I rossoneri di fatto non possono più vincere lo Scudetto ed hanno già praticamente in mano la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo primario in campionato, in questa fase della stagione, potrebbe essere quello di fare in modo che i ‘cugini’ dell’Inter non festeggino la conquista del titolo di campioni d’Italia proprio nel Derby della Madonnina in programma il prossimo 22 aprile.

Il goal di Pulisic tuttavia, è stato accolto dagli spettatori presenti al Meazza con grande entusiasmo e questo per un motivo molto semplice: l’attaccante statunitense sta diventando un giocatore sempre più importante per il Milan.