Ad oggi l'Italia avrebbe cinque squadre in Champions e non quattro: la Serie A vola in Europa

Cinque squadre rispetto alle solite quattro, la Serie A lotta al top per riuscirci: tutti i sette team italiani andranno oltre i gironi.

Dal 2024/2025 la Champions League cambia. Oramai è noto: dalla prossima stagione, infatti, la massima competizione europea dirà addio agli otto gironi, ma presenterà invece un unico gruppo in cui le squadre qualificate si daranno battaglia per conquistare i posti per la fase ad eliminazione diretta del torneo.

Una delle novità più grandi del torneo è l'allargamento da 32 a 36 squadre. Il numero salirà infatti dando uno slot alla quinta squadra del ranking UEFA al termine dell'annata 2022/2023, ovvero la Francia, ed uno ad una formazione in più proveniente dai playoff.

Gli altri due posti? Per una rappresentante delle migliori federazioni che si sono distinte nelle coppe europee 2023/2024: insomma, se l'Italia avrà un punteggio top grazie alle prestazioni di Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Napoli, la Serie A potrà avere cinque squadre in Champions nel 2024/2025.

CLASSIFICA RANKING UEFA AGGIORNATA

L'attuale situazione, dopo i primi quattro turni europei tra Champions, Conference ed Europa League sta di fatto sorridendo alla Serie A: attualmente, infatti, l'Italia potrebbe contare su cinque squadre in Champions.