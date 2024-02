Classifica Ranking UEFA: cosa serve per avere cinque squadre italiane in Champions e come funziona

Dalla Champions 2024/2025 la Serie A potrebbe contare su cinque squadre e non più sulle solite quattro: grazie alla classifica del ranking UEFA.

La Champions League è cambiata. L'annata 2023/2024 chiude l'era degli otto gruppi, così come quella delle 32 squadre in gioco nella fase finale. Dal 2024/2025 al via il nuovo torneo, quello delle 36 squadre e di un girone unico da cui deriveranno le qualificate agli ottavi e così via.

IL NUOVO FORMAT DELLA CHAMPIONS

Con la modifica della Champions, per le leghe europee arriva la possibilità di avere una squadra in più rispetto al passato.

L'articolo prosegue qui sotto

Non solo vincendo la competizione dell'annata precedente (in questo caso il 2023/2024) o l'Europa League della medesima stagione, ma bensì ottenendo un ulteriore posto grazie ai risultati di tutte le squadre della propria nazione in Champions, Europa League e Conference.

L'Italia, ad esempio, potrebbe avere così cinque squadre nella Champions 24/25 direttamente dal campionato, 'senza' dover vincere Champions o Europa League 23/24.

Come? Grazie al Ranking UEFA, determinato in base ai risultati di Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta: l'Italia avrà cinque squadre se nella classifica del ranking 2023/2024 risulterà al primo o al secondo posto.

(aggiornato 15 dicembre 18:30)