Cavan Sullivan, la futura stella degli Stati Uniti nel mirino del Manchester City: il 'nuovo Pulisic' definito il 'miglior 14enne al mondo'

I campioni in carica della Premier sono pronti a battere la concorrenza per la stella del Philadelphia Union, che piace in tutta Europa.

Il calcio americano non è nuovo alla scoperta di giovani talenti. Forse il più famoso è Freddy Adu, che esplose all'età di soli 14 anni. Negli anni successivi, Christian Pulisic, Gio Reyna, Tyler Adams, Weston McKennie e Yunus Musah hanno messo in mostra il loro talento e sono diventati grandi prima di guidare l'assalto alla Coppa del Mondo nel 2022.

Tutti quelli menzionati erano giocatori molto validi in adolescenza ed erano cercati dai più grandi club del mondo. Tuttavia, non sono mai stati definiti i migliori al mondo tra i loro coetanei. Non sono mai stati considerati al top nella lista di coloro che sono nati ne loro stesso anno. Non sono mai stati i migliori al mondo.

Ma Cavan Sullivan sta per diventare proprio questo. La stellina del Philadelphia Union è considerata "il miglior giocatore di 14 anni al mondo", e, questa volta, potrebbe non essere un'esagerazione. Sullivan è considerato legittimamente una stella in divenire, un giocatore con tutte le capacità e l'abilità per arrivare davvero ai massimi livelli di questo sport.

Ecco perché il Manchester City ha già colto l'occasione, muovendosi rapidamente per arrivare a Sullivan.

Ed è anche per questo che molte altre grandi squadre europee hanno provato ad arrivare a lui prima del City.

Tanti top club al mondo hanno osservato un giocatore che potrebbe rivelarsi il prospetto più ambito che il calcio statunitense abbia mai visto.

Ma chi è Sullivan e perché il City si è mosso con così tanta decisione per arrivare a lui?