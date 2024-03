Juventus, cambia il nome del campo di allenamento: niente più Vinovo, arriva la rivoluzione del Training Center

Stadio di Juve femminile e Next Gen, ma in passato anche campo di allenamento della prima squadra, si chiama ora Allianz Training Center.

Il centro sportivo di Vinovo, casa della Juventus femminile, Next Gen e delle giovanili bianconere, cambia nome. Da oggi, infatti, la casa di Madama sarà nominata Allianz Training Center in virtù dell'accordo con lo sponsor, che detiene anche il nome dello stadio in cui milita la prima squadra.

Attualmente alla Continassa, in un altro centro sportivo all'interno di zona di Torino da cui prende il nome, la prima squadra guidata da Max Allegri si è allenata all'Allianz Training Center fino al 2018, lasciando poi spazio alle altre squadre bianconere.

"Da oggi, nell’ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center" racconta la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale.