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Campionato Primavera

Campionato Primavera - Generale

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Campionato Primavera, calendario e risultati

mercoledì 20 maggio
Roma U20 badge
Roma U20
ROM
1
Bologna U20 badge
Bologna U20
BLN
2
FIN
giovedì 21 maggio
Cesena U20 badge
Cesena U20
RCC
2
Inter U20 badge
Inter U20
INT
1
FIN
venerdì 22 maggio
Napoli U20 badge
Napoli U20
NAP
0
Cagliari U20 badge
Cagliari U20
CAG
3
FIN
mercoledì 27 maggio
Fiorentina U20 badge
Fiorentina U20
FIO
2
Parma U20 badge
Parma U20
PAR
1
FIN
sabato 23 maggio
Fiorentina U20 badge
Fiorentina U20
FIO
2
Bologna U20 badge
Bologna U20
BLN
0
FIN
domenica 24 maggio
Parma U20 badge
Parma U20
PAR
2
Cesena U20 badge
Cesena U20
RCC
1
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Fiorentina U20 crestFiorentina U20381911870482268
S
V
V
V
V
2Parma U20 crestParma U20381911859382168
D
V
V
V
S
3Cesena U20 crestCesena U20381910970521867
V
S
V
V
S
4Roma U20 crestRoma U20381712959352463
V
D
V
D
D
5Bologna U20 crestBologna U203817111054401462
V
D
V
V
D
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