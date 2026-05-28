Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Campionato Primavera
Campionato Primavera - Generale
Pubblicità
Pubblicità
Campionato Primavera, calendario e risultati
Altro
mercoledì 20 maggio
giovedì 21 maggio
venerdì 22 maggio
mercoledì 27 maggio
sabato 23 maggio
domenica 24 maggio
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Fiorentina U20
|38
|19
|11
|8
|70
|48
|22
|68
|2
|Parma U20
|38
|19
|11
|8
|59
|38
|21
|68
|3
|Cesena U20
|38
|19
|10
|9
|70
|52
|18
|67
|4
|Roma U20
|38
|17
|12
|9
|59
|35
|24
|63
|5
|Bologna U20
|38
|17
|11
|10
|54
|40
|14
|62