Il 'Mono' Burgos e il commento su Yamal: "Se non gli va bene finisce a un semaforo"

L'ex portiere nella bufera per un commento su Yamal nel pre-partita di PSG-Barcellona: Movistar+ costretta a scusarsi pubblicamente.

German Burgos nell'occhio del ciclone: colpa di un commento effettuato durante il pre-partita di PSG-Barcellona su Movistar+, emittente di cui è uno degli opinionisti.

L'istrionico ex portiere, collaboratore di vecchia data di Diego Simeone con cui ha lavorato fino al 2020 in qualità di vice all'Atletico Madrid, si è spinto oltre con le parole in riferimento a Lamine Yamal, stellina del Barcellona classe 2007.

Un autogoal che ha costretto Movistar+ a rilasciare un comunicato di scuse per l'accaduto.