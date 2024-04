Borussia Dortmund-PSG dove vederla: Canale 5, Sky, Amazon Prime Video o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Borussia Dortmund e PSG si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Borussia Dortmund e PSG si sfidano al Signal-Iduna Park, impianto di casa della formazione tedesca, per l'andata delle semifinali di Champions League.

Il Borussia Dortmund cerca un accesso in finale che manca dal 2013: in quell'occasione gli uomini allora allenati da Jurgen Klopp persero a Wembley nel derby tutto tedesco contro il Bayern. Lo stesso Bayern che nel 2020 ha battuto anche il PSG in quella che, fino a oggi, è stata la prima e unica finale disputata dai francesi.

Borussia Dortmund e PSG si sono affrontate anche nella fase a gironi di Champions League, nello stesso raggruppamento del Milan: 2-0 per i francesi all'andata, 1-1 al ritorno.

Di seguito tutte le informazioni su Borussia Dortmund-PSG: quando si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.